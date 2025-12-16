Comitini, eletti baby sindaco e baby consiglio comunale

A Comitini nei giorni scorsi, bambini e ragazzi si sono espressi liberamente e in modo democratico, eleggendo Mattia Caci come Baby Sindaco, insieme ai componenti del Baby Consiglio Comunale. Figure che avranno il compito di rappresentare la scuola, proporre iniziative volte a migliorare l’ambiente scolastico e il contesto locale, nonché interfacciarsi direttamente con il Sindaco e l’Amministrazione comunale per la presentazione e la condivisione delle loro proposte, fungendo così da ponte tra studenti e istituzioni.

“Un augurio sincero al Baby Sindaco Mattia Caci e a tutto il Baby Consiglio Comunale di Comitini: che questo percorso possa rappresentare per ciascuno di loro un’esperienza ricca di crescita, entusiasmo e consapevolezza civica”, ha dichiarato il sindaco Luigi Nigrelli a margine della cerimonia di insediamento del neo baby sindaco e del consiglio. “Queste nuove figure rappresentano un’importante opportunità educativa, finalizzata a promuovere nei giovani i valori della democrazia, della cittadinanza attiva e della partecipazione alla vita pubblica”; ha concluso il primo cittadino.

Hanno partecipato a questo significativo momento civico gli alunni e le alunne delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria e delle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado di Comitini. I giovani amministratori eletti avranno il compito di portare avanti idee, progetti e desideri nati dal confronto con i loro coetanei. Il loro ruolo sarà quello di osservare, proporre e lavorare in squadra, apprendendo così i valori più autentici della partecipazione democratica.