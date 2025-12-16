Non concesso l’uso di una piazza: chiesto risarcimento da 1 milione e 300 mila euro al Comune

La storia è risalente negli anni, ma rischia di trasformarsi in una vera e propria “mazzata” per Palazzo dei Giganti. Nei giorni scorsi il Comune di Agrigento si è dovuto costituire in giudizio per resistere alle richieste di una impresa che vuole il pagamento di circa un milione e trecentomila euro per mancati incassi.

Tutto ruota intorno alla proprietà della piazza Josè Maria Escrivà, cioè il piccolo slargo che si trova antistante alla chiesa di San Pietro, in via Pirandello, un tema che è stato già definito negli anni da altri tribunali nel corso di un braccio di ferro lunghissimo tra i privati che avevano ottenuto dall’Arcidiocesi l’affidamento della chiesa – divenuta poi centro culturale e struttura destinata alla ristorazione – e rivendicavano la proprietà su quella che era a loro parere una pertinenza dell’ex luogo di culto.

Il Comune, però, fin dal 2017 (quando sanzionò il concessionario per occupazione di suolo pubblico, salvo poi vedere la multa annullata dai giudici) ha sempre ritenuto quella una semplice piazza e ha rilasciato autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico alle varie attività di ristorazione e così ha continuato a fare adesso, nonostante, dopo i pronunciamenti di giudice di pace, Tar e Cassazione, il Municipio non abbia saputo dimostrare la titolarità.

Secondo la cooperativa che aveva in uso i locali tutto questo ha causato un danno economico per mancati incassi connessi all’utilizzo della piazza e adesso batte a cassa per ottenere l’indennizzo, dimostrando gli introiti venuti meno.

Adesso la partita torna davanti a un giudice, con il Comune che spera di non dover soccombere.