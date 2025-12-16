Natale ad Agrigento e solidarietà, al via la raccolta fondi per la “Locanda di Maria”

“Ormai da dieci anni e con più di 15mila euro raccolti, Natale ad Agrigento fa rima con solidarietà. La missione è quella di dare un aiuto concreto alle tante persone indigenti della nostra città. Parte la decima edizione della raccolta benefica in memoria e nel ricordo della mia splendida mamma che non c’è più, Maria Concetta Principato”, scrive sulla piattaforma GoFundMe l’organizzatore, Alessandro Seminerio.

“Le donazioni del Natale della solidarietà – spiega – andranno a sostegno della Locanda di Maria, mensa serale della Fondazione MondoAltro (braccio operativo di Caritas Agrigento) che ogni sera e per 365 giorni l’anno offre rifugio e calore a chi manifesta un bisogno alimentare. Saranno quindi proprio le nostre donazioni ad assicurare pasti caldi a coloro che non potranno vivere un Natale sereno e felice”, conclude.

Questa raccolta, insieme ad altre di beneficenza in vista del Natale, è raggiungibile al link https://gfme.co/momento-magico