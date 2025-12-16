Agrigento

Allarme sicurezza sul Viadotto Re: l’AIFVS chiede interventi urgenti

Cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale lungo il Viadotto Re, sulla Strada Statale 115

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale lungo il Viadotto Re, sulla Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle. A lanciare l’allarme è l’AIFVS APS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Sezione di Agrigento, che ha formalmente segnalato la situazione alla Prefettura di Agrigento.
I lavori di manutenzione straordinaria del viadotto, compreso tra i km 178,500 e 179,080, sono
iniziati il 13 ottobre e avrebbero dovuto concludersi entro il 22 novembre, ma risultano tuttora in
corso. Il protrarsi degli interventi sta causando gravi disagi alla circolazione e, soprattutto, condizioni di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni. L’attuale organizzazione del traffico costringe infatti i veicoli ad attraversare il centro abitato di Porto Empedocle, anche per brevi tratti, con la formazione di lunghe code, rallentamenti e situazioni di stress alla guida. Secondo quanto riferito dall’AIFVS, sono numerose le segnalazioni ricevute dagli utenti della strada che denunciano comportamenti di guida pericolosi: alcuni automobilisti, ignorando segnaletica e divieti, percorrono tratti a senso unico come se fossero a doppio senso, aumentando in modo significativo il rischio di incidenti, anche gravi.
Per queste ragioni l’Associazione ha chiesto l’intervento del Prefetto di Agrigento, Dott.
Salvatore Caccamo, sollecitando provvedimenti immediati per: garantire la sicurezza della circolazione; prevenire incidenti stradali; ripristinare condizioni di viabilità più sicure e ordinate in attesa del completamento dei lavori.
“La sicurezza degli utenti della strada non può essere messa in secondo piano – evidenzia l’AIFVS
–. È indispensabile agire con tempestività per evitare conseguenze che potrebbero rivelarsi
drammatiche”.

