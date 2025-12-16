Allarme sicurezza sul Viadotto Re: l’AIFVS chiede interventi urgenti
Cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale lungo il Viadotto Re, sulla Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle. A lanciare l’allarme è l’AIFVS APS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Sezione di Agrigento, che ha formalmente segnalato la situazione alla Prefettura di Agrigento.
I lavori di manutenzione straordinaria del viadotto, compreso tra i km 178,500 e 179,080, sono
iniziati il 13 ottobre e avrebbero dovuto concludersi entro il 22 novembre, ma risultano tuttora in
corso. Il protrarsi degli interventi sta causando gravi disagi alla circolazione e, soprattutto, condizioni di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni. L’attuale organizzazione del traffico costringe infatti i veicoli ad attraversare il centro abitato di Porto Empedocle, anche per brevi tratti, con la formazione di lunghe code, rallentamenti e situazioni di stress alla guida. Secondo quanto riferito dall’AIFVS, sono numerose le segnalazioni ricevute dagli utenti della strada che denunciano comportamenti di guida pericolosi: alcuni automobilisti, ignorando segnaletica e divieti, percorrono tratti a senso unico come se fossero a doppio senso, aumentando in modo significativo il rischio di incidenti, anche gravi.
Per queste ragioni l’Associazione ha chiesto l’intervento del Prefetto di Agrigento, Dott.
Salvatore Caccamo, sollecitando provvedimenti immediati per: garantire la sicurezza della circolazione; prevenire incidenti stradali; ripristinare condizioni di viabilità più sicure e ordinate in attesa del completamento dei lavori.
“La sicurezza degli utenti della strada non può essere messa in secondo piano – evidenzia l’AIFVS
–. È indispensabile agire con tempestività per evitare conseguenze che potrebbero rivelarsi
drammatiche”.