Controlli su alimenti nei locali agrigentini, irregolarità in tutti quelli ispezionati

Dal 1 giugno al 1 luglio sono 15 le attività controllate e sanzionate per mancata tracciabilità ed etichettatura del prodotto, lungo la zona balneare di San Leone e Sciacca. Questo il report tracciato dai Carabinieri del Centro Crimine e Natura di Agrigento sotto la guida del Tenente Colonnello Vincenzo Castronovo.

“Tutte le attività controllate sono sanzionate quindi quello che ci preme dire oggi è che va aggiustata la concezione da parte degli esercenti della somministrazione degli alimenti e in questo l’Arma dei Carabinieri si rende a disposizione per dare le giuste indicazioni per la tutela della salute dei cittadini”, dichiara a margine della conferenza stampa il tenente colonnello Castronovo. “Ci sono poche regole da seguire, in primis i prodotti devono essere tracciati, gli ingredienti devono essere tutti inseriti e gli allergeni devono essere mostrati al cittadino, ed inoltre devono essere rispettate tutte le norme sanitarie, perchè non è possibile, per esempio, trovare le cucine sporche”, ha concluso Castronovo.

Controlli che proseguiranno per tutta la stagione non solo nella zona balneare ma anche nel centro città e nell’entroterra, e non si fermeranno alla filiera agroalimentare ma, saranno estesi anche su strada; secondo l’ultimo report, sono aumentati del 10% i fermi per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti, che riguardano sempre più i giovani adolescenti.

“Intensificheremo i controlli stradali, soprattutto all’uscita dei locali della movida. I locali che vogliono fare eventi devono avere tutti i requisiti e devono rispettare tutte le regole di sicurezza per i cittadini. Purtroppo su Agrigento si registra un uso maggiore di alcool e droga, parliamo anche di eroina e di hashish, tra i più giovani che poi si mettono anche alla guida dell’auto.” ha dichiarato il maggiore Marco La Rovere.