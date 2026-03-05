Grotte

Truffa del finto carabiniere a Grotte, il sindaco Provvidenza: “Fate attenzione”

L’appello del primo cittadino rivolto sopratutto alle persone anziane

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Grotte una persona è stata derubata da soggetti che si sono introdotti in casa con una delle solite scuse: la presenza di una figlia presso la Caserma dei Carabinieri per un certo motivo e quindi del “falso carabiniere”.

“Invito tutti alla massima attenzione”, dice il sindaco Alfonso Provvidenza. “Non aprite agli estranei e chiudete il telefono a tutti coloro che non conoscete.In caso di telefonate sospette dovete chiudere subito il telefono e lasciare l’apparecchio libero.

Le forze dell’Ordine stanno indagando e “sono certo che al più presto questi malfattori saranno assicurati alla giustizia, dice il primo cittadino che ricorda a tutti: “ vi dovete fidare esclusivamente dei Carabinieri in uniforme e tenete presente che le Forze dell’ordine non chiedono soldi o altro. In caso di sospetti non abbiate esitazioni a contattare i Carabinieri o la Polizia locale”.

