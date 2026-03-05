Coppa Italia Promozione, l’Akragas SLP vince 3-1 contro l’Orlandina

Buona la prima per l’Akragas SLP nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Al “Totò Russo” di Aragona i biancoazzurri superano l’Orlandina con il punteggio di 3-1 al termine di una gara combattuta, intensa e ricca di insidie.

La sfida segna anche il ritorno in panchina di Seby Catania, nuovamente alla guida della squadra dopo la lunga squalifica. Non è stata una partita semplice: l’Orlandina si è presentata in campo con un atteggiamento propositivo, giocando a viso aperto e senza timori, mettendo più volte in difficoltà la retroguardia agrigentina.

L’Akragas però ha saputo rispondere con carattere e qualità. A sbloccare il match è Cipolla al 37’, bravo a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Orlandina trova il pareggio in avvio di ripresa con Venuto al 50’, che ribadisce in rete dopo una respinta di Manna.

La squadra di Catania non si disunisce e torna avanti al 65’ con Llama, autore di un tiro dalla distanza che sorprende Caserta. A chiudere i conti ci pensa Ten Lopez all’82’, con una finalizzazione di grande qualità che regala ai biancoazzurri un vantaggio prezioso in vista del ritorno.

La gara di ritorno si disputerà mercoledì 18 marzo a Capo d’Orlando, sul terreno del “Ciccino Micale”, dove l’Akragas dovrà difendere il risultato per conquistare l’accesso alla semifinale.

Archiviata la parentesi di Coppa, i biancoazzurri torneranno subito al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato in trasferta contro lo Scicli, in programma sabato 7 marzo alle ore 15:30.

Il tecnico dell’Akragas SebI Catania, tornato in panchina dopo la lunga squalifica dichiara:

«È stata una bella partita, molto combattuta. Sapevamo che l’Orlandina è un’ottima squadra e lo ha dimostrato. I ragazzi hanno interpretato bene la gara e hanno portato a casa un risultato importante». Lo sguardo però è già rivolto ai prossimi impegni: «Adesso pensiamo subito al campionato. Sabato ci aspetta una partita difficile a Scicli: sarà un’altra battaglia. Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso con umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi». Sulla gara di ritorno di Coppa, Catania è chiaro: «Non cambierà nulla. Saranno altri novanta minuti intensi, loro proveranno a ribaltare il risultato, ma noi andremo lì per fare la nostra partita, sempre a viso aperto».