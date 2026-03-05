Mafia, amministrazione giudiziaria per un’azienda

La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura distrettuale, ha disposto, in applicazione del Testo unico antimafia, “l’amministrazione giudiziaria per una nota azienda che opera in Sicilia”.

Nell’esecuzione del decreto sono impegnati oltre 30 militari della guardia di finanza del comando provinciale del capoluogo etneo che stanno operando nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma. Nessun altro particolare è stato reso noto dalla Procura che terrà una conferenza stampa alle 10.30 nel Palazzo di Giustizia a piazza Verga.