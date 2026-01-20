Costretti ad attendere il bus sotto la pioggia e il vento forte, Firetto: “La soluzione c’era ed è rimasta sulla carta”

Ad Agrigento in piena allerta meteo, in Piazza Vittorio Emanuele, viaggiatori, studenti e pendolari sono ancora costretti ad attendere i bus sotto la pioggia, senza ripari e senza servizi adeguati. “Una situazione che non è casuale, ma è figlia del mancato completamento del progetto di Piazzale Rosselli, pensato come terminal intermodale e mai reso operativo, insieme ad altre opere previste da Agenda Urbana e da ulteriori misure di finanziamento, rimaste sulla carta”, dichiara il consigliere comunale Calogero Firetto che continua: “Interventi annunciati come strategici per la mobilità, la sicurezza e il decoro urbano, ma mai tradotti in soluzioni concrete. Così, ciò che doveva essere temporaneo è diventato strutturale. I disagi continuano a ricadere, ogni giorno, sugli stessi cittadini. La soluzione era già definita, autorizzata e finanziata a settembre del 2020. Cinque anni perduti e cinque anni di disagi. Non doveva accadere”, ha concluso l’ex primo cittadino della città dei Templi.