Crede di parlare col figlio ma era l’intelligenza artificiale, agrigentino truffato

Era convinto di essere stato contattato dal figlio, uno studente fuori sede, che gli aveva chiesto del denaro per poter comprare il cellulare che gli era stato appena rubato. E, invece, quella voce che non aveva destato sospetti altro non era che l’intelligenza artificiale. A cadere nel tranello un 56enne agrigentino che, pensando di parlare con il figlio, ha sborsato 500 euro.