Agrigento

Sorpreso a rubare in ditta di autobus, arrestato “ladro seriale”: era stato denunciato 3 giorni fa  

Tre giorni fa era stato denunciato per i furti al Palasport e alla Cittadella sanitaria di Agrigento. Ieri è stato sorpreso a rubare in una ditta di autobus

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Appena tre giorni fa era stato denunciato a piede libero perchè in appena cinque giorni aveva svuotato i distributori automatici di snack e bevande alla cittadella sanitaria e al Palasport di Agrigento. La scorsa notte, invece, è stato sorpreso in flagranza mentre tentava di svuotare le macchinette all’interno del deposito di una ditta di autobus, sempre nella Città dei templi.

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato M.F. 25 anni, per furto aggravato. Il bottino, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa 200 euro. L’indagato comparirà davanti il giudice per la direttissima. Il giovane – tre anni fa – era già finito in manette con la stessa accusa per essersi reso protagonista di una serie di furti in negozi, bar e ristoranti in città. 

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