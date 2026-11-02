Mafia

Calunnia e favoreggiamento aggravato, chiesti 8 anni di carcere per Salvatore Baiardo

Baiardo è accusato anche di favoreggiamento personale con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in considerazione della sua vicinanza ai boss Graviano

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

I pm della Dda di Firenze Leopoldo De Gregorio e Lorenzo Gestri hanno chiesto la condanna a 8 anni per Salvatore Baiardo l’ex gelataio di Omegna (Novara) al termine di una requisitoria di quasi sette ore. Baiardo è imputato di calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti e dell’ex sindaco di Cerasa Giancarlo Ricca, nonchè di favoreggiamento personale con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa in considerazione della sua vicinanza ai boss Graviano. (ANSA)

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