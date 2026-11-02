Licata

Tombe profanate a Licata, l’assessore Federico: “Rammaricato ma non impaurito”

Le parole dell'assessore Federico dopo la profanazione delle tombe dei suoi familiari e di quelli del sindaco Balsamo

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

“Sono rammaricato, ma sicuramente non impaurito. Ringrazio il presidente del consiglio per aver convocato questo consiglio comunale aperto perché è giusto che la città onesta, le persone civili che esistono in questo paese abbiano delle risposte perché bisogna difendere questa parte di città”, dichiara l’assessore Giuseppe Tedesco a margine del consiglio comunale aperto organizzato dal presidente del consiglio comunale Anna Triglia dopo l’episodio che si è svolto ieri nei suoi confronti e in quelli del sindaco Balsamo.

Ritornando all’evento l’assessore ha detto: “si è superato un limite invalicabile che neanche nei tempi di guerra si sono viste queste azioni nei luoghi dove riposano i nostri cari, ma a Licata ci siamo riusciti. Hanno rotto il marmo, hanno dato delle martellate nei visi delle fotografie e questo evidenza la cattiveria della pochezza di queste persone. Ma sicuramente non faremo un minimo passo indietro sull’azione di legalità che stiamo portando avanti. Ricordo che il cimitero è un luogo sacro non è un ripostiglio. Non è un luogo dove ognuno può fare quello che vuole ci sono delle regole da rispettare e vanno rispettate. E noi come amministrazione porteremo avanti con forza questo cambiamento, perché vogliamo che questa città sia una città degna per il luogo e della posizione geografica che abbiamo e dobbiamo fare in modo che le persone vengono in questa città e la vivono come un salotto, come una città civile”, ha concluso a margine dell’incontro l’assessore Federico provato ma sicuro convinto della sua azione amministrativa insieme al primo cittadino Balsamo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Il maxi processo alla mafia di Villaseta e Porto Empedocle: 25 condanne (I NOMI)
Agrigento

Non si ferma all’alt della polizia e scappa in sella alla sua moto, denunciato operaio 22enne
di Giuseppe Castaldo

Colpo di scena prima della sentenza, il boss Fabrizio Messina: “Mi dissocio dalla mafia”
di Irene Milisenda

Commemorazione dei defunti, il vescovo Damiano: “L’ultima parola non è la morte, ma la vita nuova in Cristo”
Apertura

Malore mentre è in sella alla sua bici, morto dipendente di banca di 57 anni 
banner italpress istituzionale banner italpress tv