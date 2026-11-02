Palma si abbatte su auto in sosta a San Leone, illesa una donna

Paura a San Leone, dove le forti raffiche di vento che stanno sferzando la costa agrigentina hanno spezzato il tronco di una palma, facendolo crollare su un’auto parcheggiata lungo la strada. Il fusto, finito sul marciapiede insieme alla chioma, ha colpito in pieno una piccola utilitaria nera, sfondandone il lunotto posteriore e danneggiandone la carrozzeria.

Al momento del crollo, per fortuna, nessuno si trovava all’interno della vettura o nelle immediate vicinanze. Non si registrano feriti, ma soltanto per caso: in una zona residenziale come questa, fatta di villette e di passi carrabili, sarebbe bastato un passante o un’auto in transito nel momento sbagliato per un esito ben diverso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. Le squadre si occupano di rimuovere e sistemare il tronco caduto e di verificare le condizioni delle altre palme presenti lungo la via, così da evitare ulteriori crolli e nuovi danni a persone, veicoli e abitazioni. Durante le operazioni la strada, ancora disseminata di detriti e foglie, resta parzialmente interessata dall’intervento.