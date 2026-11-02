Non si ferma all’alt della polizia e scappa in sella alla sua moto, denunciato operaio 22enne

Non appena ha visto la paletta della polizia alzarsi ha ben pensato di accelerare e fuggire a tutta velocità in pieno centro. Gli agenti, tuttavia, sono riusciti a prendere la targa e rintracciarlo poco dopo. A finire nei guai è un operaio agrigentino di 22 anni, denunciato per guida senza patente. È successo nella serata di venerdì quando i poliziotti delle Volanti erano impegnati in un posto di controllo proprio davanti la Prefettura, nel centro della Città dei templi.

Il ventiduenne, a bordo di una motocicletta, è scappato senza fermarsi all’alt imposto dalle forze dell’ordine. Gli agenti, alla luce del traffico e delle numerose persone per strada, hanno preferito non inseguire il fuggitivo anche perchè avevano immediatamente annotato il numero di targa. Poco dopo, infatti, l’operaio è stato rintracciato e denunciato a piede libero. Nei suoi confronti è scattata anche una multa “salata” per le violazioni del codice della strada.