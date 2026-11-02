Agrigento

Non si ferma all’alt della polizia e scappa in sella alla sua moto, denunciato operaio 22enne

A finire nei guai un operaio ventiduenne agrigentino. La fuga in motocicletta davanti la Prefettura di Agrigento

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Non appena ha visto la paletta della polizia alzarsi ha ben pensato di accelerare e fuggire a tutta velocità in pieno centro. Gli agenti, tuttavia, sono riusciti a prendere la targa e rintracciarlo poco dopo. A finire nei guai è un operaio agrigentino di 22 anni, denunciato per guida senza patente. È successo nella serata di venerdì quando i poliziotti delle Volanti erano impegnati in un posto di controllo proprio davanti la Prefettura, nel centro della Città dei templi.

Il ventiduenne, a bordo di una motocicletta, è scappato senza fermarsi all’alt imposto dalle forze dell’ordine. Gli agenti, alla luce del traffico e delle numerose persone per strada, hanno preferito non inseguire il fuggitivo anche perchè avevano immediatamente annotato il numero di targa. Poco dopo, infatti, l’operaio è stato rintracciato e denunciato a piede libero. Nei suoi confronti è scattata anche una multa “salata” per le violazioni del codice della strada. 

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