A Montevago la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Mercoledì 4 novembre 2026, a partire dalle ore 11:30 presso il “Monumento ai Caduti”, sito lungo il vecchio Corso Umberto di Montevago e, successivamente, nell’attigua piazza Antonio Migliore, antistante i ruderi della vecchia Cattedrale, si celebrerà la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, alla presenza di S.E. il Prefetto di Agrigento, delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

La cerimonia, che prenderà avvio alle ore 11:00 con la deposizione della corona in onore ai caduti, è organizzata con il coordinamento della Prefettura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, con il prezioso contributo del Comune di Montevago, che ospiterà le celebrazioni, e dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” di cui fanno parte i Comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Caltabellotta.

I momenti solenni della cerimonia militare saranno scanditi dagli interventi musicali dell’Associazione musico-bandistica “Città di Montevago”.

Nell’ambito della ricorrenza, si procederà alla consegna di quattro Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite ad altrettanti cittadini che si sono particolarmente distinti per la loro opera meritoria nella rispettiva comunità di riferimento. Per l’occasione, la consegna dei prestigiosi riconoscimenti sarà impreziosita da alcune letture a tema, con il contributo degli studenti degli Istituti Comprensivi Statali “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice – Sezione Associata di Montevago e “Santi Bivona” di Menfi.

I PREMIATI: