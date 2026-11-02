A Montevago la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Nell’ambito della ricorrenza, si procederà alla consegna di quattro Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana
Mercoledì 4 novembre 2026, a partire dalle ore 11:30 presso il “Monumento ai Caduti”, sito lungo il vecchio Corso Umberto di Montevago e, successivamente, nell’attigua piazza Antonio Migliore, antistante i ruderi della vecchia Cattedrale, si celebrerà la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, alla presenza di S.E. il Prefetto di Agrigento, delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
La cerimonia, che prenderà avvio alle ore 11:00 con la deposizione della corona in onore ai caduti, è organizzata con il coordinamento della Prefettura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, con il prezioso contributo del Comune di Montevago, che ospiterà le celebrazioni, e dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” di cui fanno parte i Comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Caltabellotta.
I momenti solenni della cerimonia militare saranno scanditi dagli interventi musicali dell’Associazione musico-bandistica “Città di Montevago”.
Nell’ambito della ricorrenza, si procederà alla consegna di quattro Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite ad altrettanti cittadini che si sono particolarmente distinti per la loro opera meritoria nella rispettiva comunità di riferimento. Per l’occasione, la consegna dei prestigiosi riconoscimenti sarà impreziosita da alcune letture a tema, con il contributo degli studenti degli Istituti Comprensivi Statali “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice – Sezione Associata di Montevago e “Santi Bivona” di Menfi.
I PREMIATI:
- Lgt. C.S. Antonino GIANNO – ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 1984 fino a luglio del 2025, data di collocamento a riposo.Dopo vari incarichi in reparti operativi in Veneto e in Sicilia, da maggio 2018 a luglio 2025, ha ricoperto l’incarico di Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Lampedusa.Durante la gratificante carriera è stato destinatario di molteplici ricompense di ordine morale (6 elogi e 10 encomi di cui 2 “solenni”), di diverse decorazioni per anzianità e merito di servizio nonché della “Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare”.È donatore di sangue dal 2003 e socio sostenitore di varie organizzazioni che operano nell’ambito della ricerca scientifica, tra i quali l’AIRC e della cooperazione internazionale come ACTIONAID.
- Primo Lgt. Giuseppe Ottavio BUCCHERI – ha prestato servizio nel Corpo della Capitaneria di Porto fino al mese di novembre 2025, data di collocamento a riposo.Nel corso dell’intera carriera si è distinto per l’eccezionale rendimento e per l’elevato senso di appartenenza alla F.A. acquisendo benemerenze verso il Paese, attestate da numerosi riconoscimenti acquisiti.Oltre che per la carriera militare, si contraddistingue per la vita privata ispirata ad alti valori etici e morali.È donatore volontario dell’Associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato.
- Prof. Vincenzo RANDAZZO – Docente in quiescenza, ha insegnato italiano e latino in diversi licei e istituti magistrali, facendosi apprezzare per l’attenzione e la capacità di ascolto con cui si relazionava con i giovani ed è stato, altresì, impegnato a ricoprire il ruolo di dirigente scolastico.Nel corso della sua lunga carriera si è dedicato anche alla scrittura, spaziando dalla poesia alla narrativa, dalla saggistica al teatro. È autore di numerosi testi teatrali e narrativi nonché promotore di rilevanti iniziative socio-culturali.Ha ricevuto numerosi prestigiosi premi letterari e riconoscimenti alla carriera e per le sue qualità individuali e professionali è stato individuato per rappresentare la Sicilianità in più eventi.
- Sig. Angelo Sacco – Assistente Amministrativo del Ministero dell’Interno in quiescenza dallo scorso mese di aprile.È entrato nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno nel novembre del 1997.Nel 1999 è stato trasferito alla Prefettura di Caltanissetta e dal 2011 è stato aggregato alla Prefettura di Agrigento. Si è sempre distinto per lo spirito di servizio e attaccamento all’Amministrazione. Il senso di appartenenza ai valori della Repubblica lo hanno portato ad essere presente nei momenti istituzionali e si è sempre proposto volontariamente per contribuire all’organizzazione dei momenti identitari.