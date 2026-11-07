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Sorpreso con 5 dosi di cocaina in auto: arrestato

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane,è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri della Compagnia di Acireale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Catania, con particolare attenzione alle condotte sospette e ai fenomeni di illegalità diffusa.In tale contesto, i militari della Sezione Radiomobile di Acireale, durante un servizio di pattugliamento serale ad Aci Catena, hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, la “gazzella” stava percorrendo via IV Novembre quando ha scorto un’autovettura con a bordo il giovane che, alla vista della pattuglia, avrebbe improvvisamente rallentato la marcia, assumendo un atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri e li ha indotti ad approfondire il controllo.I militari hanno quindi proceduto alla verifica del conducente e, nel corso degli accertamenti, hanno effettuato anche una perquisizione, trovando 5 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la cessione.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane,è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

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