Palermo

Fiamme al carro di Santa Rosalia, denunciato un 61enne

Hanno cercato di sfregiare uno dei simboli più vivi della devozione palermitana, ma la tempestività dei soccorsi ha evitato il peggio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Hanno cercato di sfregiare uno dei simboli più vivi della devozione palermitana, ma la tempestività dei soccorsi ha evitato il peggio. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi hanno denunciato in stato di liberta’ un 61enne palermitano, residente a Campofelice di Roccella, disoccupato e con precedenti penali, ritenuto responsabile del principio d’incendio divampato l’1 novembre nel carro di Santa Rosalia.

Nel pomeriggio una segnalazione era giunta al 112 e in via Porta dei Greci, nei pressi del Foro Italico, dove la struttura era posizionata, sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco e i militari dell’Arma che hanno domato rapidamente le fiamme che avevano già intaccato il lato destro del carro simbolo della festa per eccellenza dei palermitani, devotissimi della loro Santuzza. Grazie agli accertamenti condotti fin dalle prime ore della mattinata, i militari del Nucleo Operativo hanno raccolto elementi determinanti che hanno permesso di stringere il cerchio attorno al 61enne. L’uomo e’ stato cosi’ deferito per danneggiamento seguito da incendio. L’episodio aveva scosso la sensibilità della comunità. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Catania

Trovato con un’ascia nel portabagagli, denunciato 35enne
Agrigento

“Eventopoli”, la pulizia del teatro Pirandello è un affare d’oro: in 3 anni compensi lievitati di 7 volte 
Palermo

Fiamme al carro di Santa Rosalia, denunciato un 61enne
Ultime Notizie

Sorpreso con 5 dosi di cocaina in auto: arrestato
Agrigento

“Bella mia”, il film di Franco Carlisi in prima visione al Cinema Concordia di Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv