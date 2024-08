Crisi idrica, ancora disagi ad Agrigento: ridotta fornitura idrica 

Si informa che, nella giornata odierna, si stanno riscontrando disservizi nella distribuzione idrica in alcune aree del comune di Agrigento, dovuti a una minore fornitura idrica ricevuta da parte di Siciliacque S.p.A. che ha determinato, conseguentemente, una riduzione del livello del serbatoio Forche, causando rallentamenti e rinvii nei turni di erogazione delle zone servite dai serbatoi ad esso collegati, ovvero: Serbatoio Itria (Centro Storico); Serbatoio Madonna delle Rocche; Serbatoio Poggio Muscello; Serbatoio Viale; Serbatoio Fontanelle; Serbatoio San Michele.

Si rappresenta che, a seguito di nostra segnalazione, Siciliacque è intervenuta nella mattinata di oggi, ripristinando la portata in ingresso, ma la distribuzione idrica tornerà regolare solo quando i livelli di risorsa idrica nei serbatoi sopra menzionati lo consentiranno e nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Ancora una volta, si constata come le riduzioni della portata di risorsa idrica da parte di Siciliacque S.p.A. stiano creando notevoli difficoltà nella programmazione dei turni di distribuzione. Queste variazioni impreviste rendono difficoltoso mantenere la regolarità del servizio idrico nei comuni gestiti da Aica, causando inevitabili disagi ai cittadini, nonostante gli sforzi costanti dei nostri tecnici per gestire al meglio la turnazione idrica, attesa la situazione emergenziale che si sta fronteggiando.

Si rassicura che, Aica continua a lavorare con dedizione per minimizzare gli impatti di queste problematiche e ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile.