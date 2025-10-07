Cuori sospesi tra speranza e paura, Sergio Criminisi dedica un disegno a Marianna Bello

Siamo arrivati al settimo giorno di ricerche. Le squadre dei soccorsi non si sono fermati un attimo, dalle prime luci dell’alba fino all’imbrunire, per cercare Marianna Bello, la donna di Favara dispersa dopo essere stata trascinata dalla acqua piovana in un canalone. Si continua a scavare nei pressi del depuratore, in azione non solo uomini e donne, ma droni, e cani molecolari. Nei giorni scorsi è stato trovato il borsello di Marianna con all’interno la foto di uno dei figli, poi la giacca che indossava quel giorno la donna, ma di lei ancora nessuna traccia.

Tutta la comunità di Favara prega e spera, tutta la comunità è vicina al marito di Marianna, ai suoi tre bambini piccoli. “A Favara in questi giorni (troppi….) ci sono migliaia di cuori “sospesi” tra speranza e paura. Cuori immersi in un’insopportabile, logorante e tremenda attesa di certezze. Da giorni Favara È Marianna. Marianna È Favara”, dice il vignettista Sergio Criminisi esprimendo attraverso un disegno il suo stato d’animo, il suo pensiero.