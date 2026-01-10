Akragas, De Rosa: “Approccio e continuità, così si riparte”

Alle 15 al Totò Russo di Aragona dalla sfida contro il Canicattini. In panchina, al posto di Sebi Catania, siederà il vice Dino De Rosa, chiamato a dare continuità al lavoro impostato dallo staff tecnico.

Il momento è positivo e De Rosa lo sottolinea senza giri di parole:«Siamo partiti molto bene in questo inizio di anno nuovo. Abbiamo vinto a Ragusa, su un campo molto difficile, e poi siamo riusciti a vincere in casa in Coppa per 4-1 contro il Gemini». Un avvio incoraggiante che però non consente cali di tensione: «Dalla squadra mi aspetto sempre il massimo, soprattutto nell’approccio alle gare».

La settimana è stata intensa, con buone notizie dall’infermeria: «Abbiamo preparato questa gara molto bene, curando i dettagli, anche perché recuperiamo tutti gli infortunati e gli squalificati di Coppa». Un aspetto fondamentale in vista di una partita che nasconde insidie.

Sul piano personale, De Rosa non nasconde il peso del ruolo: «Sento una grande responsabilità. Il mio compito è dare continuità al lavoro svolto in campo, seguendo le direttive del mister».

L’avversario è tutt’altro che semplice: «Il Canicattini è una squadra ostica, si è anche rinforzata con l’arrivo di Litteri, un attaccante molto temibile. Ma non possiamo permetterci passi falsi se vogliamo continuare la rincorsa al Priolo».

Infine, l’appello al pubblico: «Il pubblico deve essere il dodicesimo uomo in campo. Come sempre, deve aiutarci a vincere». Dal Totò Russo passa il primo snodo del ritorno: l’Akragas sa di non poter sbagliare.