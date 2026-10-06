Differenziata fatta male e rifiuti abbandonati in strada, scattano i controlli della polizia locale 

Cumuli di immondizia abbandonati per strada e raccolta differenziata non eseguita nel modo corretto. La polizia locale di Agrigento passa al contrattacco e procede con sanzioni, denunce e sequestri. Il Nucleo Ambientale, negli ultimi giorni, ha effettuato numerosi controlli soprattutto nelle zone periferiche della Città dei templi dove vere e proprie discariche si erano formate lungo le strada ma anche davanti ai cancelli delle private abitazioni.

I vigili urbani hanno apposto i sigilli e sequestrato le aree di interesse ma hanno anche elevato multe nei confronti dei trasgressori ai quali si è risaliti ispezionando i sacchetti abbandonati. Tra gli scenari “degni di nota” vi è certamente viale Monserrato dove da giorni vengono depositati rifiuti di ogni tipo che si “mescolano” con la fitta vegetazione.