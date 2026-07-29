Distribuzione idrica ad Agrigento, Picarella: “serve uno sforzo maggiore per tutelare aziende e turismo”

Un piano di emergenza idrica per blindare il bimestre cruciale della stagione turistica e, con esso, la tenuta socio-economica della città. È la sollecitazione formale che la delegazione comunale di Confcommercio di Agrigento rivolge ad AICA, chiedendo un potenziamento immediato dei flussi immessi nella rete urbana nei mesi di agosto e settembre. L’appello giunge dopo una prima parte di stagione che, sotto il profilo delle presenze, si è rivelata inferiore alle aspettative degli operatori. In questo scenario, i prossimi mesi rappresentano l’ultima e decisiva finestra utile per mitigare le perdite estive e sperare di agganciare la ripresa. Si tratta di un traguardo impossibile da raggiungere senza la garanzia dei servizi primari, la cui efficienza definisce la linea di confine tra il collasso operativo e la competitività del territorio.

In questa dinamica, le aziende del commercio, del turismo e dei servizi non costituiscono semplicemente un comparto produttivo, ma rappresentano il vero motore della stabilità sociale di Agrigento. Garantire la continuità aziendale significa, prima di tutto, proteggere i livelli occupazionali, assicurando il reddito a centinaia di lavoratori dipendenti e salvaguardando l’intera filiera locale dell’indotto. La sopravvivenza economica delle imprese è l’unico argine reale contro lo spopolamento e la desertificazione sociale, elementi cardine per la tenuta e la coesione di una città che deve fare della vivibilità il suo primo biglietto da visita.

In questo perimetro, il centro storico assume una rilevanza strategica. Negli ultimi anni il cuore antico della città è stato oggetto di una faticosa ma straordinaria rigenerazione, guidata dalla nascita di un fitto e vitale reticolo di b&b, attività commerciali e ristoranti. Questo sistema urbano oggi non è solo un attrattore per i visitatori, ma funge da vero e proprio hub economico cittadino. Costringere gli operatori del centro storico a gestire quotidiane emergenze logistiche legate alla carenza d’acqua significa sottrarre preziose risorse ed energie all’innalzamento degli standard di accoglienza. Preservare l’approvvigionamento nel cuore antico della città vuol dire, dunque, tutelarne l’immagine.

Per questo motivo la delegazione cittadina di Confcommercio chiede ad AICA di valutare ogni soluzione tecnica possibile per assicurare una fornitura supplementare da immettere nella rete nei mesi di agosto e settembre, offrendo così maggiori certezze ai pubblici esercizi, alle strutture ricettive e a tutto il terziario cittadino.

« Siamo perfettamente consapevoli – dichiara Francesco Picarella, Presidente della delegazione comunale di Confcommercio Agrigento – degli sforzi finanziari e strutturali in atto per il potenziamento e l’ammodernamento della rete idrica. Si tratta di cantieri fondamentali che tracciano la strada verso il superamento di un gap storico. Proprio in virtù di questa prospettiva di rilancio, confidiamo che nell’immediato si possa compiere uno sforzo straordinario per gestire il picco della stagione. »

« La risorsa idrica – conclude Picarella – non è un semplice servizio a rete, ma un asset strategico di competitività. Ogni disservizio si traduce in un danno reputazionale immediato per Agrigento. È urgente un’azione sinergica e coordinata tra istituzioni e gestori, affinché le imprese possano operare e i visitatori soggiornare con la necessaria serenità .»

La delegazione cittadina ribadisce infine la piena disponibilità a collaborare con le istituzioni del territorio, nella certezza che la cooperazione istituzionale resti l’unico strumento efficace per salvaguardare il futuro della comunità.