Canicattì, si spaccia per appartenente alle Forze dell’Ordine e truffa anziana, arrestato

Si è spacciato per un appartenente alle Forze dell’Ordine per mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana di 80 anni e rubarle 4.000 euro. L’uomo, un catanese di 38 anni, è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato dopo le indagini avviate a seguito della richiesta d’aiuto della donna.

Il 38enne ha scelto la vittima, un’anziana di Canicattì, per attuare la ormai collaudata tecnica criminale del sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine che interviene per fornire improbabili soluzioni prendendo di mira di solito persone vulnerabili e fragili, facendo loro credere di essere coinvolte direttamente o mediante membri del nucleo familiare in fantomatici reati. Nello specifico, il truffatore si è presentato alla porta di casa dell’anziana, riferendole di dover effettuare un controllo su tutti i gioielli conservati dalla donna nella sua abitazione, tra cui la sua fede nuziale.

Il copione messo in scena dal 38enne ha fatto breccia nell’anziana che, impaurita, è caduta nel tranello e ha consegnato diversi oggetti preziosi per un valore di circa 4.000 euro.

Con la refurtiva in mano, l’uomo si è diretto frettolosamente verso l’uscita di casa, rassicurando la donna che avrebbe riavuto i gioielli nel giro di poche ore, una volta completati gli accertamenti.

Non avendo ricevuto alcuna notizia, la vittima ha compreso di essere stata truffata e, quindi, si è rivolta ai poliziotti del Commissariato di Canicattì che, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili, hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità del truffatore.

Sul posto, i poliziotti del locale Commissariato hanno acquisito e visionato tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle immediate adiacente dell’abitazione dell’anziana e, così, sono riusciti a risalire al 38enne catanese che è stato segnalato ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania.

Da Canicattì, l’attività di Polizia si è spostata, quindi, nel Capoluogo etneo. I poliziotti della Questura di Catania sono riusciti ad identificare l’uomo, conosciuto per alcuni precedenti specifici. Dopo aver individuato la sua abitazione, hanno posto in essere uno specifico servizio di controllo e di osservazione, ritenendo che, da un momento all’altro, potesse rincasare dopo la trasferta a Canicattì. Le intuizioni si sono rivelate fondate, dal momento che i poliziotti hanno visto arrivare l’auto con a bordo il 38enne che è stato bloccato e arrestato per il reato di truffa aggravata, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.