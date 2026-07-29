GdF, il Comandante Regionale Lombardi in visita ai reparti operativi di Lampedusa

Il Generale di Divisione Stefano Lombardi, Comandante Regionale Sicilia, ha effettuato una visita alle unità operative della Guardia di Finanza alla sede di Lampedusa.L’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Colonello Alessandro Bucci, è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Baron, recandosi poi presso la Tenenza e presso la Sezione Operativa Navale, ove si si è intrattenuto con i militari in forza alle due articolazioni che costituiscono i più avanzati presidi del Corpo nel cuore del Mar Mediterraneo.

Nel corso degli incontri con il personale, il Gen. D. Stefano Lombardi ha espresso il proprio compiacimento per l’azione di servizio condotta a presidio degli interessi economico-finanziari e della legalità, evidenziando la peculiarità della missione istituzionale esercitata dai Finanzieri in un contesto territoriale notoriamente esposto ai flussi migratori.

Successivamente, il Generale Lombardi si è diretto all’hotspot insistente sull’isola dove ha incontrato il Direttore del Centro gestito dalla Croce Rossa Italiana, dott. Imad Dalil, al quale ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle, ricevendo, al contempo, espressioni di piena soddisfazione, stima e fiducia e per le attività di servizio svolte dai Finanzieri lampedusani.

Al termine della visita, il Comandante Regionale si è complimentato per il lavoro sinora svolto dai militari, esortandoli a proseguire nel costante impegno in favore della collettività e delle esigenze umanitarie ricorrenti nell’arcipelago delle isole Pelagie.