Ravanusa, trasportava acqua per consumo umano senza autorizzazioni: denunciato 51enne

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla tutela della salute pubblica, i Carabinieri della Stazione di Ravanusa hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 51enne del luogo, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di commercio di sostanze alimentari nocive.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre stava consegnando, presso un’abitazione privata, acqua trasportata a bordo di un’autobotte e destinata al consumo umano. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il trasporto avveniva in assenza della documentazione e delle autorizzazioni previste: il conducente era infatti sprovvisto del documento di trasporto, dell’autorizzazione igienico-sanitaria e dell’attestazione relativa alla provenienza dell’acqua. È stata inoltre riscontrata la mancata iscrizione nell’elenco dei fornitori autorizzati dall’Azienda Idrica Comuni Agrigentini.

Sul posto è intervenuto anche personale dell’ASP di Agrigento, che ha proceduto al campionamento dell’acqua per le successive analisi di laboratorio. Gli accertamenti microbiologici hanno evidenziato la non conformità dell’acqua ai parametri previsti per il consumo umano, rilevando la presenza di Escherichia coli, enterococchi intestinali e batteri coliformi in quantità superiori ai limiti consentiti.

L’autobotte utilizzata per il trasporto è stata sottoposta a sequestro.