Catania

Tossicodipendente aggredisce la madre per i soldi: arrestato

Il 43enne deve rispondere di tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne catanese per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in via Duca degli Abruzzi, in seguito alla richiesta d’aiuto da parte di un uomo terrorizzato dal nipote tossicodipendente, che, in stato di escandescenza, aveva aggredito l’anziana madre minacciandola di spaccarle la testa, a causa del rifiuto della donna di elargirgli denaro per comprare la droga.

Una volta raggiunta l’abitazione, i poliziotti hanno provato ad accedere all’interno, ma, l’uomo inizialmente ha provato a sbarrare loro la porta per impedirne l’accesso e poi ha iniziato a spintonarli. Con non poche difficoltà, gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione alla calma.

L’attività d’indagine svolta nell’immediatezza ha consentito di ricostruire il passato del 43enne, caratterizzato da continue aggressioni di carattere verbale e richieste di denaro sempre per l’acquisto delle dosi di droga. La richiesta quotidiana sarebbe stata di circa 10 euro e la situazione sarebbe divenuta insostenibile per la madre, così come raccontato dalla stessa e confermato dal fratello di lei, convivente. Per fortuna l’intervento degli agenti della Polizia di Stato ha fermato l’uomo prima che la situazione potesse degenerare, arrestandolo in flagranza per tentata estorsione e resistenza.

Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno dell’attività espletata, quest’ultimo ha disposto di associare il 43enne presso la casa circondariale di Piazza Lanza, attesa la pericolosità dell’uomo, in attesa del giudizio di convalida al Gip.

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