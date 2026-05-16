Agrigento

Dramma a Lampedusa, neonata muore di freddo dopo sbarco 

La procura di Agrigento ha disposto l'ispezione cadaverica che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

A Lampedusa sono sbarcate alle prime luci dell’alba 55 migranti, tra loro 7 donne e 6 minori, soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. Una neonata e’ morta di ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento al Poliambulatorio.

La piccola, in condizioni critiche, e’ stata trasferita con la madre al Poliambulatorio dove i medici ne hanno constatato il decesso. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ed ha disposto l’ispezione cadaverica che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso. La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male. La salma verra trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. 

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