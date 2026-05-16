Caltanissetta

Follia a Gela, 42enne picchia la compagna al commissariato di Polizia: arrestato

L'aggressore ha scaraventato la donna a terra chinandosi su di essa, afferrandola per i capelli e sbattendole ripetutamente la testa sull'asfalto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Picchia la compagna al commissariato di polizia. E’ successo a Gela dove un quarantaduenne e’ stato tratto in arresto nella flagranza di reato di maltrattamenti e lesioni personali. L’uomo, sottoposto a liberta’ vigilata, recatosi in commissariato per assolvere all’obbligo di presentazione, ha aggredito la sua compagna con la quale si era presentato.

La donna, vittima di violenza, non voleva andare via, cercava di attirare l’attenzione dei presenti nella sala d’aspetto ed e’ stata afferrata dall’uomo e spintonata verso l’uscita. Una volta fuori, l’aggressore ha scaraventato la donna a terra chinandosi su di essa, afferrandola per i capelli e sbattendole ripetutamente la testa sull’asfalto. L’intervento di un agente, che e’ corso a bloccare l’aggressore, ha scongiurato il peggio. L’uomo e’ stato arrestato e la donna condotta in ospedale per lesioni al volto.

Dopo le medicazioni, ha presentato formale denuncia nei confronti dell’uomo, con il quale ha intrattenuto una relazione, ma dalla quale voleva distaccarsi a causa delle ripetute violenze subite. Ha riferito anche di essere stata segregata in casa e violentata. Cosi’ l’arrestato e’ stato denunciato anche per sequestro di persona e violenza sessuale. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico. La donna e’ stata collocata in una comunita’ protetta.

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