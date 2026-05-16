Licata

Istituzioni e associazioni in rete tra Sciacca e Licata

È partito il progetto “Chiavi di lettura”

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

È partito il progetto “Chiavi di lettura” che per due anni prevede svariate attività ed eventi culturali a Sciacca, “Città che legge”, e a Licata. È stato finanziato dalla Fondazione con il Sud e dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) e vede coinvolte istituzioni e associazioni del territorio unite in rete.

I Comuni di Sciacca e Licata sono enti partner, l’associazione culturale Skenè è ente capofila. A rete l’associazione AVULSS, l’istituto comprensivo Mariano Rossi di Sciacca; le suore di San Vincenzo de’ Paoli, l’istituto bilingue Don Morinello, le associazioni Make Hub e Procivis di Licata.

Nella sala conferenze del Palazzo Lazzarini di Sciacca, giovedì si è svolto un incontro tra i rappresentanti di tutta la rete coinvolta durante il quale sono stati illustrate tutte le fasi operative del progetto. Sono intervenuti, tra gli altri, gli assessori Agnese Sinagra e Francesco Dimino e Olga Galluzzo di Skenè, coordinatrice delle attività.

Previste diverse azioni che hanno al centro la promozione del libro e della lettura, con incontri, eventi, laboratori, in luoghi istituzionali come le biblioteche pubbliche, ma anche in luoghi esterni, che hanno bisogno di grande attenzione, inclusione e cura, come gli ospedali, le carceri, i quartieri periferici. Tra i destinatari privilegiati i giovani, gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità con bisogni speciali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Pedopornografia, chiesta condanna per geometra e ragioniere di Palma di Montechiaro 
di Gioacchino Schicchi

Palestra senza autorizzazioni chiusa dalla Polizia locale: sanzione da 5 mila euro e denuncia
Agrigento

“Violenza sessuale per un recupero crediti”, chieste condanne per boss e commerciante
Agrigento

Alunno morso da due zecche a scuola, portato in ospedale 
Apertura

Micidiale arsenale ancora nelle mani dei clan di Villaseta e Porto Empedocle
banner italpress istituzionale banner italpress tv