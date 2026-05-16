Trapani

Pestaggio con rapina da 300 euro, due denunce

Due nigeriani accusati dalla vittima di averla malmenata asportando contestualmente alla stessa la cifra di 300 euro

Pubblicato 10 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno denunciato due soggetti stranieri di 26 e 36 anni dimoranti in quel centro a seguito di un’attività di indagine scaturita dopo una denuncia per rapina.

I militari, a seguito della ricezione di una denuncia presentata da altro straniero, hanno avviato una tempestiva attività d’indagine che ha consentito di identificare due nigeriani accusati dalla vittima di averla malmenata asportando contestualmente alla stessa la cifra di 300 euro. Dopo i dovuti accertamenti i Carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto il giorno precedente quando gli odierni denunciati avrebbero attirato la vittima in una zona appartata con la scusa di cedere dello stupefacente per poi aggredirla sottraendo il denaro contante.

Inoltre uno dei due nigeriani è stato segnalato alla Prefettura di Trapani in quanto trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente, mentre il gambiano, vittima della rapina, era gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con obbligo di rimpatrio e divieto di reingresso, pertanto è stato accompagnato presso il CPR di Caltanissetta per l’avvio delle procedure.

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