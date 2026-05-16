Caltanissetta

Devono scontare condanne, 5 arresti

Tutti gli arrestati sconteranno la pena in regime di detenzione domiciliare

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha tratto in arresto cinque persone in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. A Caltanissetta, la Squadra Mobile ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un settantenne, condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di falsa testimonianza; di un settantacinquenne, condannato alla pena di un anno e undici mesi di reclusione per reiterate evasioni e di un trentenne, condannato alla pena di due mesi di reclusione per inottemperanza alle prescrizioni imposte della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

A Gela, il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un quarantenne, condannato a un mese di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare e di un trentenne, condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Tutti gli arrestati sconteranno la pena in regime di detenzione domiciliare.

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