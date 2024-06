Dramma ad Agrigento, giovane si lancia dal quarto piano 

Dramma ad Agrigento. Un ragazzo di neanche trent’anni si è lanciato ieri pomeriggio dal quarto piano della sua abitazione nel quartiere del campo sportivo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura e gli operatori sanitari. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono i motivi dell’insano gesto.

In Italia, secondo le ultime statistiche, si verifica un suicidio ogni 10 ore. Questa è la tragica fotografia scattata dall’Osservatorio Suicidi della Fondazione Brf – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, alla vigilia della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio.