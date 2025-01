Due “5” al SuperEnalotto da 34mila euro, uno centrato ad Agrigento

Doppietta in Sicilia con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 7 gennaio, come riporta Agipronews, in regione centrati due “5” da 17.031,02 l’uno, uno ad Agrigento presso la Tabaccheria Cinque Stelle in via Sicilia, 32 e l’altro a Trapani, presso l’esercizio di Brigida Favara in via Nino Bixio, 104.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 9 gennaio, è di 56,1 milioni di euro.