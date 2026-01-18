E’ morta Giusy Liberto, Agrigento piange una figlia illustre

È morta stamani Giusy Liberto, uno delle pioniere delle scuole di danza e figura notissima nel territorio agrigentino. Ne dà notizia il sito www.siciliatarget.it che aggiunge: Da oltre 35 anni responsabile della Academy centro danza Agrigento ha insegnato i primi passi di danza a migliaia di bambini e bambine, avvicinando intere generazioni alla danza classica. Laureata nel 1990 all’ Accademia nazionale di danza a Roma, curatrice, in maniera professionale, di passi e coreografie, ha partecipato in questi lunghi decenni a tantissime kermesse rappresentando la Città dei Templi. Un mese fa, attraverso il suo profilo social, aveva espresso la gioia per la performance dei suoi allievi al Teatro Pirandello con la messa in scena di un classico: Schiaccianoci. Tanti i giovani ballerini che hanno continuato in maniera professionale le attività sui palcoscenici e tanti i personaggi incontrati durante gli anni.

Commosso il messaggio di Salvatore Curaba, giornalista agrigentino che all’inizio degli anni Novanta si uní in matrimonio con Giusy.