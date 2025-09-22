E’ morto Igino Pecorilla

E’ morto un altro figlio illustre di questa città, Igino Pecorilla, commerciante e animatore per interi lustri della Via Atenea grazie al suo negozio di dischi ed alla intelligenza vivace. Generazioni di studenti nel corso di tantissimi anni si sono confrontati con lui traendone beneficio.

Grandangolo vuole ricordarlo con le parole di Giovanni Parisi affidate a questo post su facebook:

È con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa del signor Igino Pecorilla, una figura che ha segnato un’epoca ad Agrigento. Per intere generazioni di giovani, il suo negozio di dischi e apparecchi radio-TV non era un semplice punto vendita, ma un vero e proprio punto di riferimento, un luogo magico dove la passione per la musica e la tecnologia prendeva vita.

Negli anni ’60, ’70 e ’80, il suo negozio era un crocevia di sogni e scoperte. Il signor Pecorilla non era solo un commerciante, ma un maestro di cortesia, un uomo dal sorriso garbato e dalla professionalità ineccepibile. Chiunque entrasse si sentiva subito a casa, accolto da un’atmosfera unica.

Ricordiamo tutti quelle domeniche mattina in cui il negozio diventava un salotto per la musica. Ci si ritrovava per ammirare le copertine dei nuovi 45 giri appena arrivati e, soprattutto, per ascoltarli insieme, condividendo la gioia di quelle note che avrebbero segnato le nostre vite. Era un rito, una tradizione che univa, e tutto questo era possibile grazie alla sua generosità e passione.

Il signor Pecorilla ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori e nella storia della nostra città. Il suo negozio è stato un pezzo di storia, un luogo dove sono nati amori, amicizie e passioni durature. Grazie di tutto, signor Pecorilla. La sua eredità musicale e umana vivrà per sempre nei nostri ricordi.

Addio Sig. Pecorilla , Igino per gli amici