Educazione alla legalità, protocollo tra prefettura di Agrigento e “Democrazia nelle regole”

La prefettura di Agrigento e l’associazione di promozione sociale “Democrazia nelle regole” hanno siglato nella sede dell’ufficio territoriale del governo un protocollo d’intesa per promuovere iniziative e forme di collaborazione sulla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole con particolare riferimento ai giovani.

L’accordo, siglato in videconferenza dal prefetto Filippo Romano e dal fondatore dell’associazione Giulio Bacosi, per la durata di un anno e a titolo gratuito, prevede la realizzazione di progetti, iniziative ed azioni di sensibilizzazione per le scuole sull’educazione civica e la cittadinanza democratica.