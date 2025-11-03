Agrigento

Ente Sordi, criticità nella gestione dei fondi e chiusura della sede dopo 75 anni: presentata interrogazione 

Undici  deputati regionali hanno presentato una interrogazione evidenziando criticità nella programmazione e nella trasparenza amministrativa"

Finisce sui tavoli del Presidente della Regione,  Renato Schifani e dell’Assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, il dossier riguardante le protese dei sordi agrigentini che, nei mesi scorsi, hanno lamentato “criticità”  nella gestione  dei  contributi pubblici e  l’ingiustificata chiusura – dopo oltre 75 anni di attività –  della sede provinciale di Agrigento dell’Ente Nazionale Sordi (ENS).

Undici  deputati regionali, Angelo Cambiano (primo firmatario), Erminia Adorno, Stefania Campo, Cristina Ciminnisi,  Antonino De Luca, Nunzio Di Paola, Carlo Gilistro, Jose Marano,  Roberta Schillaci, Luigi Suseri e Adriano Varrica,  infatti, hanno presentato una interrogazione al Presidente della Regione, Renato  Schifani e all’Assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano  evidenziando che da “… segnalazioni ricevute …” sarebbe emerso, da parte dell’ENS, “ … criticità nella programmazione e nella trasparenza amministrativa …”.

Nell’atto ispettivo  viene evidenziato  che la Regione Siciliana, con la legge regionale n. 72 del 25 novembre 1975, ha istituito uno stanziamento annuale a favore dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) per sostenere le attività a favore della comunità sorda presente sul territorio regionale;   che  “numerose  segnalazioni”  hanno  lamentato   “… una gestione centralizzata dei contributi pubblici assegnati all’ENS Sicilia ed una  inadeguata  rendicontazione delle attività e dei progetti finanziati, con scarsa pubblicità dei risultati conseguiti e delle spese sostenute e l’assenza ovvero la  presenza discontinua, di servizi essenziali come l’interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) nelle sedi provinciali, con conseguenti difficoltà di accesso a servizi informativi, formativi e socio-sanitari per le persone sorde …”.

I Parlamentari interroganti, quindi, chiedono ai due  rappresentati del Governo dell’Isola  di conoscere se  “ … esistano relazioni di rendicontazione ufficiali e pubblicamente accessibili da parte dell’ENS riguardo all’uso dei contributi regionali; quali azioni intendano intraprendere per garantire una maggiore trasparenza e una più equa distribuzione delle risorse, tenendo conto delle esigenze territoriali; se siano previste misure correttive o riforme nella normativa regionale vigente in materia, al fine di superare le criticità emerse e assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone sorde …”.

