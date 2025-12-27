Agrigento

Esce fuori strada e si ribalta con l’auto, giovane ferita

La ragazza è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Un incidente autonomo si è verificato ad Agrigento in Via Bonfiglio prima del passaggio a livello. Il bilancio è di una ragazza ferita trasferita da un’ambulanza del 118 all’Ospedale San Giovanni di Dio. Stando ad una prima ricostruzione pare che la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa fuori strada fino a ribaltarsi. Non si conoscono le condizioni di salute. Sul luogo la polizia municipale si sta occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

