Agrigento

Evade dai domiciliari e viene trovato a casa della fidanzata, arrestato 

Una improvvisa “fuga d’amore” è costata il carcere ad un sessantenne agrigentino

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Doveva stare ristretto ai domiciliari e invece è stato sorpreso in casa della fidanzata. Una improvvisa “fuga d’amore” è costata il carcere ad un sessantenne agrigentino, arrestato dai carabinieri per non aver rispettato gli obblighi imposti dalla misura cautelare. A finire nei guai anche la donna, una cinquantenne, denunciata per favoreggiamento.

Ai militari dell’Arma aveva detto che in casa non c’era nessuno. La vicenda scaturisce da un controllo dei carabinieri nei confronti di persone sottoposte a misure. Quando si sono presentati nell’abitazione del sessantenne non lo hanno trovato e così sono scattate le ricerche. L’uomo è stato trovato a casa della cinquantenne. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere. 

