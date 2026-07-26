Caltanissetta

Anziani in difficoltà sulla Statale 640, la Polizia Stradale interviene e li rimette in viaggio

Grazie all'intervento degli agenti, la coppia ha potuto riprendere il viaggio in sicurezza, evitando ulteriori disagi.

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Un gesto di assistenza che va oltre i compiti di controllo e sicurezza sulle strade. È quanto accaduto lungo la strada statale 640, dove una coppia di anziani ha chiesto aiuto alla sala operativa della Polizia Stradale della Questura di Caltanissetta dopo essere rimasta in panne a causa della foratura di uno pneumatico.

L’autista del mezzo, impossibilitato a sostituire la ruota, ha contattato i soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente un equipaggio della Polizia Stradale che, dopo aver rassicurato l’uomo e la sua compagna, ha provveduto direttamente alla sostituzione della gomma forata.

Grazie all’intervento degli agenti, la coppia ha potuto riprendere il viaggio in sicurezza, evitando ulteriori disagi.

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