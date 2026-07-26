Anziani in difficoltà sulla Statale 640, la Polizia Stradale interviene e li rimette in viaggio

Un gesto di assistenza che va oltre i compiti di controllo e sicurezza sulle strade. È quanto accaduto lungo la strada statale 640, dove una coppia di anziani ha chiesto aiuto alla sala operativa della Polizia Stradale della Questura di Caltanissetta dopo essere rimasta in panne a causa della foratura di uno pneumatico.

L’autista del mezzo, impossibilitato a sostituire la ruota, ha contattato i soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente un equipaggio della Polizia Stradale che, dopo aver rassicurato l’uomo e la sua compagna, ha provveduto direttamente alla sostituzione della gomma forata.

Grazie all’intervento degli agenti, la coppia ha potuto riprendere il viaggio in sicurezza, evitando ulteriori disagi.