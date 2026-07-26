Prese a testate un poliziotto in ospedale, scarcerato 38enne licatese  

Lascia il carcere dopo quasi un mese e viene posto ai domiciliari. Lo ha stabilito il giudice nei confronti di un 38enne disoccupato licatese, arrestato tre settimane fa dai carabinieri dopo aver creato scompiglio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e aver colpito con una testata un agente.

L’uomo, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il trentottenne, alla vista di un poliziotto intervenuto per sedare gli animi, si sarebbe prima rifiutato di fornire le generalità e subito dopo lo ha colpito con una testata al volto. All’agente, ferito, è stata diagnosticata una prognosi di dieci giorni. L’uomo, invece, è stato arrestato dai carabinieri.