Apertura

Prese a testate un poliziotto in ospedale, scarcerato 38enne licatese  

Un disoccupato licatese, arrestato tre settimane fa dai carabinieri dopo aver creato scompiglio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Lascia il carcere dopo quasi un mese e viene posto ai domiciliari. Lo ha stabilito il giudice nei confronti di un 38enne disoccupato licatese, arrestato tre settimane fa dai carabinieri dopo aver creato scompiglio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e aver colpito con una testata un agente.

L’uomo, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il trentottenne, alla vista di un poliziotto intervenuto per sedare gli animi, si sarebbe prima rifiutato di fornire le generalità e subito dopo lo ha colpito con una testata al volto. All’agente, ferito, è stata diagnosticata una prognosi di dieci giorni. L’uomo, invece, è stato arrestato dai carabinieri.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Messaggio intimidatorio in un cantiere, “avvertimento” per una ditta agrigentina
Apertura

Prese a testate un poliziotto in ospedale, scarcerato 38enne licatese  
Agrigento

“Morto dopo intervento all’ospedale di Agrigento”, familiari chiedono oltre 1 milione di euro 
Apertura

Trovato con due pistole durante perquisizione, confermato carcere per empedoclino 
di Irene Milisenda

Sciacca in piazza per i cuccioli morti, l’attivista Rizzi: “Vogliamo giustizia”
banner italpress istituzionale banner italpress tv