“Fantasia in corsia”: al via il progetto di umanizzazione della Pediatria di Agrigento

L’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento si prepara ad accogliere il progetto “Fantasia in Corsia“, iniziativa di umanizzazione degli ambienti ospedalieri che consentirà di trasformare gli spazi del reparto in luoghi più accoglienti e rassicuranti per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

L’intervento, promosso nell’ambito del progetto “Coloriamo la Pediatria”, nasce dalla collaborazione tra l’ANABO (Associazione Nazionale per l’Assistenza del Bambino in Ospedale), l’associazione “Il Giardino degli Artisti” di Favara e il sostegno di un’azienda privata del territorio, la Ecogreen, che ha scelto di finanziare l’iniziativa destinando le risorse necessarie alla realizzazione delle opere artistiche. Il progetto prevede la decorazione delle pareti del reparto con ambientazioni ispirate al mondo delle fiabe, della fantasia e dell’infanzia, contribuendo a rendere più serena l’esperienza dell’ospedalizzazione.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha accolto con favore l’iniziativa, che si inserisce nel percorso di costante attenzione all’umanizzazione delle cure promosso dalla Direzione Strategica.

«Il Direttore Generale ASP facente funzioni, Raffaele Elia, ha espresso vivo apprezzamento per questo progetto – dichiara il direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, Giuseppe Gramaglia – che rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro reparto. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’ANABO, della quale faccio parte quale componente del Direttivo nazionale, ed è stata resa possibile grazie al sostegno di Ecogreen che ha dimostrato grande sensibilità verso il territorio e verso i bambini ricoverati. L’associazione “Il Giardino degli Artisti” realizzerà gli interventi decorativi trasformando gli ambienti della Pediatria in spazi capaci di trasmettere serenità e fiducia. È una progettualità che interpreta pienamente la nostra idea di assistenza: accanto all’efficacia delle cure mediche, riteniamo fondamentale offrire ai piccoli degenti e alle loro famiglie un contesto umano, accogliente ed emotivamente positivo, contribuendo a ridurre l’ansia e a rendere meno traumatico il periodo di degenza».

Il progetto conferma l’impegno dell’ASP di Agrigento nel promuovere iniziative che mettano al centro la persona, valorizzando la collaborazione con il mondo dell’associazionismo e con le realtà imprenditoriali che scelgono di impegnarsi in percorsi di responsabilità sociale a beneficio della comunità.