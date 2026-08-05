Duplice tentato omicidio a Riesi, 55enne si costituisce
Dopo giorni di ricerche, l'uomo si e' presentato spontaneamente in un istituto penitenziario
Si e’ costituito in carcere il cinquantacinquenne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto lo scorso 3 agosto nelle campagne di Riesi, nel Nisseno. Nella sparatoria erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40 anni, colpiti alla testa con un’arma da fuoco. La donna anche al collo con un coltello. Sul caso indagano i militari del Comando Provinciale dei carabinieri di Caltanissetta, coordinati dalla procura della Repubblica del capoluogo. Gli inquirenti stanno ricostruendo movente, riconducibile a questioni personali, probabilmente passionali, e dinamica dei fatti. Dopo giorni di ricerche, l’uomo si e’ presentato spontaneamente in un istituto penitenziario. Le condizioni delle due vittime, ricoverate negli ospedali di Catania e Caltanissetta, sono in netto miglioramento. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilita’ anche sulla fuga dell’uomo e chi lo ha potuto accogliere in questi giorni.