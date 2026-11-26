È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il tifoso dell’Akragas ferito, per lo scoppio di un petardo, alla mano, ad un piede e al volto. I medici gli hanno ricostruito le parti colpite dalla deflagrazione e le sue condizioni sono in miglioramento seppur ci vorrà del tempo per una completa guarigione. La vicenda risale allo scorso 26 ottobre durante la partita tra Akragas e Marsala, primo storico match disputatosi di sera ad Agrigento.

Il ventisettenne, già sottoposto a Daspo, stava assistendo alla gara nella scalinata nei pressi di villa del Sole quando ha acceso un petardo non riuscendo però a gettarlo prima dello scoppio. La deflagrazione lo ferì gravemente. Immediata la corsa all’ospedale di Agrigento dove, poco dopo, venne disposto il trasferimento in una struttura specializzata a Palermo. Sul fronte investigativo prosegue, invece, l’attività dei carabinieri per ricostruire con esattezza quanto accaduto.