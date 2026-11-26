Per diversi mesi avrebbe aggredito e insultato la madre, una quarantenne, costringendola a vivere un vero e proprio inferno. La donna, dopo aver subito soprusi e angherie, ha deciso di rompere il muro del silenzio e denunciare il proprio figlio. Un ventenne di Racalmuto è stato deferito e adesso risulta indagato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

Attivato anche il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica. Secondo quanto ricostruito, il figlio si sarebbe reso protagonista di condotte violente nei confronti della mamma: aggressioni fisiche e verbali e insulti.