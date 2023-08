Ferragosto, niente alcol, tende e falò: firmata ordinanza di Miccichè

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha firmato ordinanza in vista del Ferragosto. Sicurezza Urbana per la tutela della pubblica incolumità e il decoro urbano-Prevenzione dei falò sulle spiagge. Divieto di detenzione e di trasporto di materiale idoneo all’accensione dei fuochi e di bevande alcoliche.

Nel dettaglio: dalle ore 8,00 del giorno 13 agosto2023 alle ore 06,00 del 16 agosto 2023, DIVIETO su tutte le spiagge e gli arenili del territorio comunale, per chiunque vi si trovi o eserciti un’attività commerciale di qualunque tipo di trasporto e detenzione a qualsiasi titolo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all’accensione dei fuochi; di trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio, la sosta, il pernottamento e il bivacco; di trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere l’incolumità fisica; di accensione di fuochi sulla spiaggia con qualsiasi tipo di combustile; di uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville; di attività pirotecniche ancorchè con l’accensione di fuochi d’artificio, se non preventivamente autorizzati; di suoni molesti a mezzo di altoparlanti e/o amplificatori di qualsiasi genere, e comunque, produrre rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori; di attivare, anche per via di fatto, manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi di qualunque tipo se non espressamente autorizzati dalle competenti autorità e comunicate alla Prefettura, Questura e al Comune l’’inosservanza dei superiori divieti, è sanzionata salvo che il fatto non costituisca reato o non sia esplicitamente disciplinata da normazione speciale, prevista dall’art.7.bis del D..Lgs 267/2000 di importo compreso da € 25,00 a € 50,00 cui si aggiunge la responsabilità civile e/o penale per eventuali fatti connessi e/o conseguenti quali, a titolo indicativo, danni a persone, animali, cose;

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine, sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.