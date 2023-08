Fioccano le sanzioni per abbandono di rifiuti per strada, Miccichè: “perchè creare discariche abusive?”

Prosegue l’attività di controllo con le fototrappole su tutto il territorio di Agrigento. Dal 26 maggio ad 25 luglio 2023 sono state elevate 136 infrazioni di abbandono di rifiuti; molti dei soggetti sanzionati risultato essere censiti ma recidivi.

“Non si continua a rispettare l’ambiente, e non si continua a capire il perchè di questo comportamento da parte di questi soggetti”, dichiara in un video messaggio il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. “Ho deciso di convocare i soggetti per avere delle spiegazioni. Ricordiamo che per evitare l’abbandono dei rifiuti abbiamo attivato le isole ecologiche mobili, veniamoci incontro, non creiamo discariche abusive, amiamo la nostra città,” ha concluso il primo cittadino.