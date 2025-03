Folkore e solidarietà, il Gruppo di Taiwan in visita al reparto di Pediatria di Agrigento

Avrà un’anteprima solidale il “22° Festival Internazionale – I Bambini del Mondo” che da il via al 77° Mandorlo in Fiore di Agrigento.

Prima di iniziare la loro performace artistica il gruppo “Luna Rhythm Dance Troupe” di Taiwan, com’è ormai tradizione, andrà a far visita domani mattina, sabato 8 marzo alle ore 11:00 ai piccoli degenti presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, portando in corsia un momento di Folklore. Quest’anno presenti in corsia anche i volontari del Comitato Unicef di Agrigento, presidente Lilly Bruna, che consegneranno dei doni ai piccoli degenti.

“I bambini aiutano i bambini” è questo motto coniato dal loro “papà”, il compianto Claudio Criscenzo, per evidenziare e rafforzare i valori propri del festival che coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuovendo la Solidarietà, la Pace e la Fratellanza tra i Popoli in difesa dei Diritti dei minori.

Il Festival, organizzato dall’AIFA, Associazione International Folk Agrigento, presidente Luca Criscenzo, gode del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, “In considerazione del valore didattico e culturale dell’iniziativa”; dell’UNICEF Italia, con i Bambini del Mondo nominati “Ambasciatori di Pace”. Altra importante conferma è la collaborazione con la Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presidente Enza Ierna, che da diversi anni promuove il concorso “Italia: immagini e pensieri“, riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al Festival

L’appuntamento con la prima performance è per domenica 9 marzo 2025 alle ore 10:00 con la sfilata da piazza Don Minzoni in piazza Cavour dove alle ore 12:00 si esibiranno i gruppi internazionali.

Quest’anno sono 8 i gruppi internazionali: Albania – Ensemble Librazhdi; Honduras – Escuela de Formacion Artistica Zorzales De Sula y Academia de Musica Oviedo; Kirzighistan – Seytek Choreographic Folk Ensemble; Macedonia – Ensemble Megdan; Panama – Academia de Proyeccion Folklorica Josè Corella; Slovacchia – Folklore Group Kornicka; Taiwan – Luna Rhythm Dance Group; Turchia – Yalova Tufag.

“Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale – ci dice Luca Criscenzo presidente AIFA – nel loro repertorio hanno inseriti canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dall’Unesco.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi del Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.