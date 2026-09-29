Catania

Torna allerta rossa cenere a Catania: sospesi voli

Voli sospesi fino alle 15 di oggi

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

E’ tornata in rosso questa mattina l’allerta dell’Ingv per la cenere emessa dall’Etna. “In seguito all’attività vulcanica dell’Etna e alle condizioni meteorologiche, sono state sospese tutte le operazioni di volo fino alle ore 15 di oggi, martedì 29 settembre. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.Seguiranno ulteriori aggiornamenti”, si legge in una nota della Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania.

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